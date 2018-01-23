В Еврокомиссии назвали два главных требования к Украине

23 января, 2018, 09:48

Представители Евросоюза ожидают от Украины создания Высшего антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС

Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины в Еврокомиссии Питер Вагнер, сообщает "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас для Украины является критически важным создание Высшего антикоррупционного суда. В частности, положительным фактором является то, что президент Петр Порошенко направил его на рассмотрение Рады до Нового года.

"Гражданское общество и международное сообщество имеют к этому несколько замечаний, которые четко определила и Венецианская комиссия", - подчеркнул Вагнер.

Он отметил, что вторым важным шагом для Украины должна стать имплементация Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В частности, как снова обеспечить рост экономики. Это очень важно перед выборами, чтобы люди почувствовали преимущества от проведения реформ", - подытожил Вагнер.

Справка: Группа поддержки Украины была создана в Еврокомиссии в апреле 2014 года. Одной из миссий группы является координация работы со странами ЕС для наиболее эффективного использования европейских инвестиций в реформирование Украины.

Отметим, 18 января 2018 Евросоюз официально выступил с критикой президентского законопроекта об Антикоррупционном суде.

Напомним, президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об Антикоррупционном суде. В Раде обнародовали текст законопроекта.

МВФ заявил, что президентский законопроект об Антикоррупционном суде нарушает обязательства Украины.

У Порошенко утверждают, что закон о Антикоррупционном суде отвечает требованиям Венецианской комиссии.