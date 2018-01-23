В Давосе начался Всемирный экономический форум: О чем там будут говорить

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что первыми состоялись панели “Новый финансовый кризис?”, “Новая парадигма здоровья” и “Мы верим в технологии?”.

Открывая официальную, политическую часть форума, его основатель Клаус Шваб заявил: “Не секрет, что мы живем во взаимосвязанном мире, что мы все зависим друг от друга. И на нас лежит большая ответственность за то, чтобы показать, что только совместными усилиями мы можем улучшить ситуацию в мире”.

Он подчеркнул, что никто "в одиночку не может на самом деле конструктивным образом справиться с глобальной сложной повесткой дня".

После него слово было предоставлено президенту Швейцарской конфедерации Алену Берсе.

Со вступительной речью выступил премьер-министр Индии Нарендра Модри, который выразил уверенность, что экономика его государства будет развиваться в этом году наибольшими темпами.

Нынешний Всемирный экономический форум соберет около 3 тыс. лидеров в сфере экономики, политики, в том числе почти 70 глав государств и правительств, международных организаций, а также коронованных особ, представителей гражданского общества. Форум проходит под лозунгом "Совместное будущее в разделенном мире".