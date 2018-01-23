В Британии умер актер, который играл Тинки-Винки
Об этом сообщает The Guardian.
Саймон Шелтон Барнс умер в возрасте 52 лет после того, как упал на улице Ливерпуля и замерз. У актера осталось 3 детей.
Барнс занимался балетом и хореографией прежде чем воплотил в жизнь роль Тинки-Винки на британском телевидении.
В 1999 году его втянули в скандал из-за сексуальной ориентации персонажа, которого один из евангельских священников считал примером для подражания среди геев.
"Он фиолетовый - цвета гей-гордостью, и его антенна имеет форму треугольника - символа геев", - писал священник в "Национальном журнале свободы".
В ответ на это Барнс всегда отвечал: "Персонажу 3 года, поэтому такое предположение довольно неуместно".
"Телепузики" - британский детский телевизионный сериал производства BBC. Телепузики — четыре персонажа сериала: человекообразные плюшевые существа, с антеннами на головах и телеэкранами на животе. Сериал выходил в Британии на протяжении 4 лет, насчитывает 365 серий. В Украине он транслировался в течение 2001-2003 и 2011-2014 годов.
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