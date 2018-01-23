В Британии патологоанатом забыл мозг одного трупа в животе другого
Об этом сообщает ВВС.
Всего за 2014-2016 годы в Британии произошло почти 300 инцидентов, связанных с небрежным отношением патологоанатомов к трупам.
В 13 случаях сотрудники морга обнаруживали изъятые из тела во время вскрытия органы уже после того, как труп был передан семье. В 36 случаях родным выдавали не то тело. Еще в 89 случаях тела были случайно повреждены.
Мозг одного из покойных был обнаружен в больнице спустя 22 года после похорон. Наибольшее количество подобных ошибок со стороны работников морга - 11 случаев - пришлось на университетскую больницу Лестера, который находится под управлением Фонда государственной службы здравоохранения.
Кроме того, патологоанатомы перепутывали мозги самых разных пациентов, забывали в транспорте карты памяти с фотографиями вскрытия, кремировали не те тела, которые было нужно. В одной из больниц большой труп оказался положенным в холодильник морга в такой позе, что потом сотрудники не могли его вытащить.
Управление тканей человека (организация, занимающаяся вопросами хранения, перемещения и использования трупов, органов и тканей) отмечает, что в Британии ежегодно в морги поступает около 330 тыс. трупов и по сравнению с общим количеством тел количество ошибок не слишком значительно.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018