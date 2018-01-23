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В Британии патологоанатом забыл мозг одного трупа в животе другого

В Великобритании патологоанатом забыл мозг одного трупа в животе другого, в 36 случаях родным выдавали не то тело

Об этом сообщает ВВС.

Всего за 2014-2016 годы в Британии произошло почти 300 инцидентов, связанных с небрежным отношением патологоанатомов к трупам.

В 13 случаях сотрудники морга обнаруживали изъятые из тела во время вскрытия органы уже после того, как труп был передан семье. В 36 случаях родным выдавали не то тело. Еще в 89 случаях тела были случайно повреждены.

Мозг одного из покойных был обнаружен в больнице спустя 22 года после похорон. Наибольшее количество подобных ошибок со стороны работников морга - 11 случаев - пришлось на университетскую больницу Лестера, который находится под управлением Фонда государственной службы здравоохранения.

Кроме того, патологоанатомы перепутывали мозги самых разных пациентов, забывали в транспорте карты памяти с фотографиями вскрытия, кремировали не те тела, которые было нужно. В одной из больниц большой труп оказался положенным в холодильник морга в такой позе, что потом сотрудники не могли его вытащить.

Управление тканей человека (организация, занимающаяся вопросами хранения, перемещения и использования трупов, органов и тканей) отмечает, что в Британии ежегодно в морги поступает около 330 тыс. трупов и по сравнению с общим количеством тел количество ошибок не слишком значительно.

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