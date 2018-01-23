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В Борисполе заместитель начальника патрульной полиции требовал взятку от участника ДТП

Сотрудники прокуратуры Киева и СБУ задержали на взятке в 5 тыс. грн заместителя начальника сектора патрульной полиции Бориспольского отдела ГУ Нацполиции в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Указанные средства правоохранитель требовал от участника дорожного происшествия, угрожая в случае неуплаты денег объявлению в розыск автомобиля и помещения его на штрафную площадку.

Действия задержанного квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Следственные действия продолжаются.

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