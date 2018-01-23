Устанавливать терминалы не будут заставлять всех предпринимателей. Объяснение министерства

23 января, 2018, 07:17

От субъектов хозяйствования, которые продают товары или предоставляют услуги, не будут требовать обязательной установки платежных терминалов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

В правительстве отмечают, что сейчас началось лишь общественное обсуждение проекта Постановления правительства о требованиях к ФЛП.

Отмечается, что постановление обязывает ФЛП предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналичными - либо с использованием электронных платежных средств, либо через электронные платежные сервисы.

Но это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы.

В министерстве отмечают, что предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное.

Одновременно это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но будут иметь возможность арендовать такие устройства или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров.

Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин хочет обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога.