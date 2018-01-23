Украинского футболиста поймали пьяным за рулем

23 января, 2018, 10:38

Полузащитника львовских "Карпат" Марьяна Шведа задержали за рулем в состоянии алкогольного опьянения

Об этом свидетельствует информация на сайте судебной власти Украины.

Дело футболиста рассматривают 23 января во Франковском райсуде Львова.

В 2015 году Швед в 18-летнем возрасте перешел из "Карпат" в испанскую "Севилью". Прошлым летом футболист снова вернулся в львовский футбольный клуб, подписав с ним трехлетний контракт.