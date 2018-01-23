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Украинская теннисистка Свитолина выбыла из Australian Open


фото: REUTERS
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии

Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.

Сеянная на турнире Grand Slam в Мельбурне под четвертым номером Свитолина, уступившая бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 0:6. В полуфинал вышла 37-я ракетка мира.

Свитолина играла в четвертьфинале турниров Grand Slam в третий раз в карьере, однако впервые попасть в следующую стадию не смогла.

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