Украинская теннисистка Свитолина выбыла из Australian Open
23 января, 2018, 10:17
Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии
Об этом сообщает официальный сайт Australian Open.
Сеянная на турнире Grand Slam в Мельбурне под четвертым номером Свитолина, уступившая бельгийке Элизе Мертенс - 4:6, 0:6. В полуфинал вышла 37-я ракетка мира.
Свитолина играла в четвертьфинале турниров Grand Slam в третий раз в карьере, однако впервые попасть в следующую стадию не смогла.
- В 1/16 финала Элина Свитолина победила в другую теннисистку из Украины - 15-летнюю Марту Костюк.
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