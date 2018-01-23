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Украинец Сущенко увиделся с женой и дочерью в СИЗО

К украинскому журналисту Роману Сущенко, который находится в российском СИЗО, пустили жену и дочь

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал адвокат украинца Марк Фейгин.

"Только что в СИЗО Лефортово закончилось свидание (Сущенко, - ред.) с женой и дочерью", - подчеркнул он.

По словам Фейгина, 24 января состоится суд о продлении срока содержания журналиста под стражей, начало заседания в 11:30.

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