Украинец Сущенко увиделся с женой и дочерью в СИЗО

23 января, 2018, 15:38

К украинскому журналисту Роману Сущенко, который находится в российском СИЗО, пустили жену и дочь

Об этом в своем аккаунте в Twitter написал адвокат украинца Марк Фейгин.

"Только что в СИЗО Лефортово закончилось свидание (Сущенко, - ред.) с женой и дочерью", - подчеркнул он.

По словам Фейгина, 24 января состоится суд о продлении срока содержания журналиста под стражей, начало заседания в 11:30.