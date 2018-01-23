Украинец Сущенко увиделся с женой и дочерью в СИЗО
23 января, 2018, 15:38
К украинскому журналисту Роману Сущенко, который находится в российском СИЗО, пустили жену и дочь
Об этом в своем аккаунте в Twitter написал адвокат украинца Марк Фейгин.
"Только что в СИЗО Лефортово закончилось свидание (Сущенко, - ред.) с женой и дочерью", - подчеркнул он.
По словам Фейгина, 24 января состоится суд о продлении срока содержания журналиста под стражей, начало заседания в 11:30.
Завтра, 24 января состоится суд по продлению срока содержания под стражей Романа Сущенко в 11.30 в Мосгорсуде. А только что, в СИЗО Лефортово закончилось свидание с женой и дочерью.— Mark Feygin (@FeyginMark) 23 января 2018 г
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- В Сущенко ухудшается зрение из-за плохих условий в СИЗО.
- 27 ноября Московский городской суд решил продлить на 2 месяца срок содержания под стражей Сущенко.
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