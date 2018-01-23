 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали microSD с памятью 512 Гб. Что в нее "влезет"

Все больше памяти умещается во все меньших устройствах - компании Integral Memory удалось создать первую карту microSD объемом 512 Гб

Об этом пишет Engadget.

Карта специально создавалась для записи и хранения 4К-контента на все более компактных и качественных устройствах, например на экшн-камерах, смартфонах или планшетах.

Ее скоростные характеристики не самые впечатляющие - на пиках карта показывает 80 МБ / с. Но этого вполне достаточно для гражданского использования. И как для самой версии это нормально, отмечает издание.

Пока подробностей о выходе карты нет. Известно лишь, что в Британии она должна появиться в феврале, но точной даты, как и стоимости, разработчики не указывают.

Очевидно, что она не будет дешевой. Например, сейчас цены на карту MicroSD объемом 400 Гб на Amazon достигают $370. Карта на 512 Гб точно обойдется дороже. Но покупка позволит хранить, например, 20 часов 4К-видео частотой на площади, не превышающей размер человеческого ногтя.

Справка:

4K - обозначение разрешения в цифровом кинематографе и компьютерной графике, которое примерно соответствует 4000 пикселям по горизонтали.

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

Ученые нашли способ "видеть без глаз": такая технология в будущем поможет людям с нарушением зрения воспроизводить у себя в мозгу полноценные образы.
Недавно ученые впервые смогли вживить в мозг человека имплант, который способен расширить возможности человеческой памяти. Он активизирует естественные процессы запоминания информации и в будущем может быть использован для воспроизведения других функций мозга.
Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию - например, на анимированных изображениях.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать