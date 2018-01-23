Ученые создали microSD с памятью 512 Гб. Что в нее "влезет"
Об этом пишет Engadget.
Карта специально создавалась для записи и хранения 4К-контента на все более компактных и качественных устройствах, например на экшн-камерах, смартфонах или планшетах.
Ее скоростные характеристики не самые впечатляющие - на пиках карта показывает 80 МБ / с. Но этого вполне достаточно для гражданского использования. И как для самой версии это нормально, отмечает издание.
Пока подробностей о выходе карты нет. Известно лишь, что в Британии она должна появиться в феврале, но точной даты, как и стоимости, разработчики не указывают.
Очевидно, что она не будет дешевой. Например, сейчас цены на карту MicroSD объемом 400 Гб на Amazon достигают $370. Карта на 512 Гб точно обойдется дороже. Но покупка позволит хранить, например, 20 часов 4К-видео частотой на площади, не превышающей размер человеческого ногтя.
Справка:
4K - обозначение разрешения в цифровом кинематографе и компьютерной графике, которое примерно соответствует 4000 пикселям по горизонтали.
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Ученые нашли способ "видеть без глаз": такая технология в будущем поможет людям с нарушением зрения воспроизводить у себя в мозгу полноценные образы.
Недавно ученые впервые смогли вживить в мозг человека имплант, который способен расширить возможности человеческой памяти. Он активизирует естественные процессы запоминания информации и в будущем может быть использован для воспроизведения других функций мозга.
Исследователь из Лондонского университета объяснил, почему некоторые люди могут слышать звуки там, где их на самом деле нет, и человек воспринимает только зрительную информацию - например, на анимированных изображениях.
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