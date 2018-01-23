Ученые создали microSD с памятью 512 Гб. Что в нее "влезет"

23 января, 2018, 13:53

Все больше памяти умещается во все меньших устройствах - компании Integral Memory удалось создать первую карту microSD объемом 512 Гб

Об этом пишет Engadget.

Карта специально создавалась для записи и хранения 4К-контента на все более компактных и качественных устройствах, например на экшн-камерах, смартфонах или планшетах.

Ее скоростные характеристики не самые впечатляющие - на пиках карта показывает 80 МБ / с. Но этого вполне достаточно для гражданского использования. И как для самой версии это нормально, отмечает издание.

Пока подробностей о выходе карты нет. Известно лишь, что в Британии она должна появиться в феврале, но точной даты, как и стоимости, разработчики не указывают.

Очевидно, что она не будет дешевой. Например, сейчас цены на карту MicroSD объемом 400 Гб на Amazon достигают $370. Карта на 512 Гб точно обойдется дороже. Но покупка позволит хранить, например, 20 часов 4К-видео частотой на площади, не превышающей размер человеческого ногтя.

Справка:

4K - обозначение разрешения в цифровом кинематографе и компьютерной графике, которое примерно соответствует 4000 пикселям по горизонтали.

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