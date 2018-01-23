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Участники форума в Давосе должны отвечать за развитие человечества, - Папа Римский

Папа Римский Франциск призвал участников Всемирного экономического форума в Давосе взять на себя ответственность за развитие человечества в правильном направлении

Об этом он написал в письме основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба, сообщает издание Deutsche Welle.

"Только если все игроки в экономике примут это твердое решение, мы сможем надеяться на разворот в другую сторону судьбы нашего мира. Моральным долгом является принять на себя ответственность за всех людей, создать соответствующие условия, чтобы каждый человек имел возможность жить достойно", - подчеркнул он.

Папа Римский также отметил, что стоит покончить с бездумным потреблением. В частности, следует повысить производительность труда, создать новые рабочие места, соблюдать законы о защите работников, бороться против коррупции и способствовать общественному благосостоянию.

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