Участники форума в Давосе должны отвечать за развитие человечества, - Папа Римский

23 января, 2018, 16:30

Папа Римский Франциск призвал участников Всемирного экономического форума в Давосе взять на себя ответственность за развитие человечества в правильном направлении

Об этом он написал в письме основателя и главы ВЭФ Клауса Шваба, сообщает издание Deutsche Welle.

"Только если все игроки в экономике примут это твердое решение, мы сможем надеяться на разворот в другую сторону судьбы нашего мира. Моральным долгом является принять на себя ответственность за всех людей, создать соответствующие условия, чтобы каждый человек имел возможность жить достойно", - подчеркнул он.

Папа Римский также отметил, что стоит покончить с бездумным потреблением. В частности, следует повысить производительность труда, создать новые рабочие места, соблюдать законы о защите работников, бороться против коррупции и способствовать общественному благосостоянию.