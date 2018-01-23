Турецкие власти за ночь арестовала 42 человека за посты о военных действиях в Сирии
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.
В целом, в результате полицейских рейдов в западной провинции Измир было задержано около 70 человек с начала военной операции "Оливковая Ветвь".
Сообщается, что контртеррористические отряды начали одновременные рейды в разных частях города Измир и прилегающих провинциях Денизли и Маниса.
Среди задержанных в Измире есть также глава прокурдской Демократической партии народов (ДПН), второй по величине оппозиционной партии в парламенте, которую Анкара подозревает в связях с Рабочей партией Курдистана.
Среди задержанных были также шесть подозреваемых, обвиняемых в распространении пропаганды на улицах.
Полиция провела подобные аресты, связанные с сообщениями в социальных сетях, по всей стране, задержав 14 подозреваемых в восточных провинциях Ван, Игдир и Мусс, и еще пять в средиземноморской провинции Мерсин.
Справка:
Курды — народ, проживающий преимущественно в горах Тавр и Загрос в области Курдистан (юго-восток Турции, запад Ирана, север Ирака, юго-восток Сирии), а также в Азербайджане, Армении и других странах. Большая курдская диаспора существует в странах Европы.
История конфликта:
Анкара в течение последних лет не раз заявляла, что усиление курдских сил в приграничном с Турцией регионе она считает опасным.
Первая турецкая операция под названием "Щит Евфрата" началась еще летом 2016 года и продолжалась до марта 2017 года. Эрдоган утверждал, что она направлена против группировки "ИГ" и сирийских курдов, позже он сказал, что намерен свергнуть Асада.
В конце концов, Турция образовала подконтрольный ей анклав и не допустила объединения курдских сил в регионе.
На днях Турция объявила о новой военной операцию в Сирии, которые получила название "Оливковая ветвь". 21 января турецкий премьер-министр Бинал Йылдырым на пресс-конференции в Стамбуле объявил, что войска вошли в контролируемый курдами сирийский район Африн.
Территория Африна контролируется курдами из сирийской партии "Демократический союз", а турецкая власть считает ее союзной Рабочей партией Курдистана, которая в Турции объявлена террористической организацией.
В боевых действиях в Сирии со стороны курдских партий принимают участие курдские "Отряды народной самообороны", что входят в более широкую коалицию - "Сирийские демократические силы".
О том, что Турция начнет операцию против курдских сил, президент Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал еще 13 января. Тогда он замечал, что ее целью станет не только Африн, но и Манбидж - еще один анклав, контролируемый курдами на севере Сирии.
Цель операции "Оливковая ветвь", как утверждает турецкий вице-премьер Хакан Чавушоглу, - не дать создать террористический коридор на севере Сирии, защитить южные границы НАТО, приграничные регионы Турции и лишить курдское и арабское население Турции от насилия.
Во время операции турецкие военные намерены создать 30-километровую зону безопасности и уничтожить все террористические организации, сказал в воскресенье, 21 января, премьер-министр. Потенциальные потери противника он оценил в 10 тыс. лиц.
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14 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может начать военную операцию на северо-западе Сирии, направленную против "террористов" с YPG. По мнению турецких властей, YPG напрямую поддерживает сепаратистов из Курдской социалистической рабочей партии, которая преимущественно действует на юго-востоке Турции.
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Соответствующая операция под названием "Оливковая ветвь" начала свой отсчет с 19 января. Сначала турки наносили авиационных ударов по позициям курдов.
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21 января Генштаб Турции объявил о начале наземной операции в сирийском городе Афріні.
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