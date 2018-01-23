Tesla лишила Илона Маска зарплаты
23 января, 2018, 19:52
Все выплаты Маска от Tesla отныне будут зависеть от успешности акций компании
Об этом сообщает Reuters.
Миллиардер Илон Маск не будет больше получать заработную плату и премии от Tesla Inc. Все его выплаты будут привязаны к акциям компании и ее технологическому успеху.
Прогнозируют, что Tesla Inc вырастет в цене в течение следующих 10 лет до $650 млрд, что в десять раз больше за нынешнюю цену General Motors.
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Если же компания вырастет до этого уровня, а Маск достигнет своих целей, его доходы увеличатся на $78 млрд. А нынешняя 20%-я доля компании будет стоить $130 млрд.
- В феврале Илон Маск написал рождественское письмо, где признался, что он - марсианин.
- Tesla начала производство солнечных панелей, которые невозможно отличить от обычной крыши.
- Маск заявил, что отправит вместо симулятора веса электромобиль Tesla Roadster на Марс в ракете.
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