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Tesla лишила Илона Маска зарплаты

Все выплаты Маска от Tesla отныне будут зависеть от успешности акций компании

Об этом сообщает Reuters.

Миллиардер Илон Маск не будет больше получать заработную плату и премии от Tesla Inc. Все его выплаты будут привязаны к акциям компании и ее технологическому успеху.

Прогнозируют, что Tesla Inc вырастет в цене в течение следующих 10 лет до $650 млрд, что в десять раз больше за нынешнюю цену General Motors.

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Если же компания вырастет до этого уровня, а Маск достигнет своих целей, его доходы увеличатся на $78 млрд. А нынешняя 20%-я доля компании будет стоить $130 млрд.

 

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