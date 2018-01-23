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Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели


фото: REUTERS
В течение этой недели в Украине ожидается морозная погода без существенных осадков

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что в течение недели ожидается морозная погода, однако без осадков, будет преобладать сухая и солнечная погода. Зато ночью похолодает до 8-14 градусов мороза, а в центре и на севере - до 15-17 градусов.

Теплее будет в западных регионах, в частности температура воздуха на Закарпатье будет колебаться в пределах нуля. На остальной территории Украины днем будет холодно, до 4-9 градусов мороза.

В восточных областях и на юго-востоке сегодня и завтра ожидаются снег и штормовой ветер. Это, в частности, касается Харьковщины, Донетчины, Луганщины, Запорожья, части Днепропетровщины и Николаевщины.

В Киеве осадков не будет, температура воздуха будет достаточно низкой, ближайшей ночью прогнозируется 13-15 градусов мороза, а днем похолодает до 6-8 градусов.

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