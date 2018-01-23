Старые результаты ВНО по иностранному языку в этом году не будут учитывать

23 января, 2018, 14:59

В этом году ВУЗы не смогут принимать результаты ВНО по иностранному языку предыдущих лет из-за изменения структуры самого теста

Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает "РБК-Украина".

Результаты ВНО по иностранному языку, которые получили абитуриенты в предыдущие годы, больше не будут актуальны из-за изменения структуры самого теста.

"Результаты, которые были получены по иностранному языку в прошлые годы, не будут действовать, поскольку в 2018 году будет существенно изменена структура самого теста. Кроме традиционных задач, которые присутствуют в этом тесте, в 2018 году предполагается, что обязательной составляющей будет оценка восприятия речи на слух, то есть будет присутствовать часть аудирование", - сказал Карандий.

Одновременно он отметил, что для лиц с особыми потребностями будут предоставлены в распечатанном варианте сценарий аудиодокументов и вместе с другими они будут выполнять задачи в полном объеме.