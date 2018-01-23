Старые результаты ВНО по иностранному языку в этом году не будут учитывать
Об этом во время пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает "РБК-Украина".
Результаты ВНО по иностранному языку, которые получили абитуриенты в предыдущие годы, больше не будут актуальны из-за изменения структуры самого теста.
"Результаты, которые были получены по иностранному языку в прошлые годы, не будут действовать, поскольку в 2018 году будет существенно изменена структура самого теста. Кроме традиционных задач, которые присутствуют в этом тесте, в 2018 году предполагается, что обязательной составляющей будет оценка восприятия речи на слух, то есть будет присутствовать часть аудирование", - сказал Карандий.
Одновременно он отметил, что для лиц с особыми потребностями будут предоставлены в распечатанном варианте сценарий аудиодокументов и вместе с другими они будут выполнять задачи в полном объеме.
- Основная сессия ВНО 2018 года пройдет с 22 мая до 13 июня.
- Ранее Вадим Карандий заявил, что абитуриентам с оккупированных территорий и участникам АТО облегчили регистрацию на ЗНО в 2018 году.
- В декабре 2017 года Министерство образования и науки сообщило, что в 2018 году следующего года введет тесты ЗНО, напечатанные шрифтом Брайля.
- В прошлом году МОН исключил русский язык из перечня предметов ВНО.
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