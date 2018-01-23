Стало известно, сколько заработал Аваков в прошлом году

23 января, 2018, 16:50

Заработная плата министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в 2017 году составляла 710 тысяч 98 гривен

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что из общей суммы зарплаты оклад главы МВД составлял 192 тысячи гривен; надбавка за интенсивность труда – 192 тысячи гривен; надбавка за выслугу лет – 57,6 тысяч гривен; надбавка государственным экспертам по вопросам тайн – 38,4 тысячи гривен; надбавка за работу с секретными документами – 38,4 тысячи гривен, отпускные – 46 тысяч 560 гривен, остальные выплаты – 145 тысяч 138,87 гривен.

Общий размер начисленной зарплаты составил 710 тысяч 98,87 гривен, после удержания налогов и сборов – 571 629,6 тысяч гривен.