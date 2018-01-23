Стало известно о состоянии трех полицейских, в которых бросили гранату в Бердянске
Об этом в эфире "5 канала" сообщил советник министра внутренних дел Иван Варченко.
Он подчеркнул, что злоумышленником, который погиб на месте, был квартирный вор.
"Лицо, которое подозревалось в том, что оно совершило несколько преступлений. Дело рассматривается по статьям "умышленное убийство" и "угроза жизни и здоровью полицейских", - рассказал советник.
По его словам, трое полицейских сейчас находятся в больнице.
"По состоянию на поздний вечер вчерашнего дня всем сделали операции. Один из них уже готов идти на работу, один - в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом состоянии. Последний перенес две операции и мы ждем хороших новостей, чтобы эти полицейские выздоровели", - подчеркнул Варченко.
- Напомним, 22 января в Бердянске мужчина применил гранату, в результате взрыва трое полицейских получили ранения.
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