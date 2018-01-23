Стало известно, когда спасенные в Кабуле украинцы вернутся домой

23 января, 2018, 10:48

Сегодня в Украину вернули первую часть граждан, которые пострадали во время теракта в отеле Кабула, других украинцев должны вернуть домой 24 января

Об этом заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире "112 Украина", сообщает Еспресо.TV.

Он отметил, что спасенных из отеля Intercontinental украинцев будут возвращать домой в течение вчерашнего и сегодняшнего дней, а также 24 января по помощью рейсовых самолетов.

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"Что касается специального рейса, организованного на завтра, то речь идет о возвращении ориентировочно десяти наших спасенных соотечественников. Но эта цифра может уточняться", - подчеркнул Никитюк.

Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 на него напали террористы-смертники, в результате чего погибли не менее 21 человек, включая всех 9 нападающих. Ответственность тогда также взяла на себя группировка "Талибан".

Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".

Ранее Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.

Тем временем в МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле столицы страны.