Стало известно, когда спасенные в Кабуле украинцы вернутся домой
Об этом заявил посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире "112 Украина", сообщает Еспресо.TV.
Он отметил, что спасенных из отеля Intercontinental украинцев будут возвращать домой в течение вчерашнего и сегодняшнего дней, а также 24 января по помощью рейсовых самолетов.
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"Что касается специального рейса, организованного на завтра, то речь идет о возвращении ориентировочно десяти наших спасенных соотечественников. Но эта цифра может уточняться", - подчеркнул Никитюк.
Отметим, отель Intercontinental атакуют уже не впервые. 28 июня 2011 на него напали террористы-смертники, в результате чего погибли не менее 21 человек, включая всех 9 нападающих. Ответственность тогда также взяла на себя группировка "Талибан".
Напомним, вечером 20 января несколько вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле (Афганистан) и открыли огонь по людям.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Талибан".
Ранее Никитюк подтвердил гибель семерых украинцев. Он также рассказал, что погибшие работали в трех разных авиакомпаниях.
Тем временем в МВД Афганистана утверждают, что девять граждан Украины стали жертвами теракта в отеле столицы страны.
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