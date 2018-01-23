СМИ рассказали, кого Порошенко предлагает назначить в Центризбирком

23 января, 2018, 22:04

Стали известны фамилии кандидатур на новых членов Центральной избирательной комиссии, представления на которых подписал президент Петр Порошенко

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, Порошенко предлагает Верховной Раде проголосовать за следующих кандидатов:

Басалаева Алла Валентиновна (судья Дарницкого районного суда Киева, "Возрождение"),

Бернацкаz Наталья Илларионовна (первый заместитель министра юстиции, "Народный фронт"),

Вербенский Михаил Георгиевич (Блок Порошенко),

Ефремова Ирина Алексеевна (народный депутат, "Народный фронт"),

Желтова Ольга Николаевна (заместитель главы секретариата комитета ВР по вопросам правосудия, Блок Порошенко),

Кустова Светлана Николаевна (адвокат, Блок Порошенко),

Лотюк Ольга Степановна (Блок Порошенко),

Плукар Виталий Владимирович (Блок Порошенко),

Радченко Евгений Владимирович ( "Самопомощь"),

Синица Надежда Любомировна

Слипачук Татьяна Владимировна

Шипилов Леонтий Николаевич ( "Народный фронт"),

Юзькова Татьяна Леонидовна (народный депутат, Радикальная партия).

Напомним, что семилетний срок полномочий большинства членов ЦИК прошел еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности. Летом 2016 Порошенко предложил Раде уволить 12 членов ЦИК и назначить 11 новых. Но этот проект постановления так и не рассмотрели в парламенте.