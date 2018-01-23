Шестеро гражданских ранены в оккупированном Докучаевске из-за обстрела российских боевиков

23 января, 2018, 19:29

В результате обстрела боевиков по жилым кварталам оккупированного города Докучаевск Донецкой области пострадали шестеро гражданских лиц

Об этом сообщили в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает "Общественное".

"За последние два дня в районе Оленевки и Докучаевска миссией было зафиксировано соответственно два и шесть случаев жертв среди мирного населения. Факты устанавливаются, но ясно одно: получают ранения и гибнут гражданские люди", - сказал заместитель главы специальной миссии ОБСЕ Александр Хуг.

22 января российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск. В штабе АТО заявили, что российские боевики осуществили этот обстрел, чтобы потом обвинить Вооруженные силы Украины.