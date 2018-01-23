СБУ обнародовала записи телефонных разговоров главаря "Вагнера" с российским генералом

23 января, 2018, 07:45

Служба безопасности обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов")

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники "Вагнера" на боевые позиции.

По данным СБУ, этот разговор состоялся 27 января 2015.

Другой разговор состоялся на следующий день о боевых потерях наемников "Вагнера".

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