СБУ обнародовала записи телефонных разговоров главаря "Вагнера" с российским генералом
23 января, 2018, 07:45
Служба безопасности обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов")
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники "Вагнера" на боевые позиции.
По данным СБУ, этот разговор состоялся 27 января 2015.
Другой разговор состоялся на следующий день о боевых потерях наемников "Вагнера".
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- Наемники так называемой "частной военной компании Вагнера" причастны к трагедии Ил-76 и штурму Луганского аэропорта. Наемники также участвовали в оккупации Крыма. Кроме того, Минобороны России использует их в Сирии для выполнения ряда задач, в том числе, с целью уменьшить цифры официальных потерь российской армии.
- Отметим, СБУ совместно с Мининформполитики и международным волонтерским сообществом InformNapalm презентовали в Европарламенте доклад о преступлениях российских частных военных компаний на Донбассе и в Сирии.
- Так называемая "частная военная компания Вагнера" вербует своих наемников в тюрьмах.
- СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
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