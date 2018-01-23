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СБУ обнародовала записи телефонных разговоров главаря "Вагнера" с российским генералом


фото: скрін з відео
Служба безопасности обнародовала аудиозаписи телефонных переговоров между главарем ЧВК "Вагнера" Дмитрием Уткиным и генералом Вооруженных сил России Евгением Никифоровым (позывной "Тамбов")

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

На записях можно услышать, как Уткин и Никифоров обсуждают выдвижения боевиков и военной техники "Вагнера" на боевые позиции.

По данным СБУ, этот разговор состоялся 27 января 2015.

Другой разговор состоялся на следующий день о боевых потерях наемников "Вагнера".

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  • Наемники так называемой "частной военной компании Вагнера" ​​причастны к трагедии Ил-76 и штурму Луганского аэропорта. Наемники также участвовали в оккупации Крыма. Кроме того, Минобороны России использует их в Сирии для выполнения ряда задач, в том числе, с целью уменьшить цифры официальных потерь российской армии.
  • Отметим, СБУ совместно с Мининформполитики и международным волонтерским сообществом InformNapalm презентовали в Европарламенте доклад о преступлениях российских частных военных компаний на Донбассе и в Сирии.
  • Так называемая "частная военная компания Вагнера" ​​вербует своих наемников в тюрьмах.
  • СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на Донбассе.
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