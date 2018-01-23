С начала года топливо подорожало на 2 гривны
23 января, 2018, 17:45
За 23 дня 2018 года в столице поднялись цены на бензин и дизельное топливо
Об этом стало известно по статистике киевских АЗС.
Для исследования было взято 8 самых популярных АЗС столицы: "БРСМ-нафта", "Укрнафта", КЛО, ОККО, AMIC, Shell, SOCAR и WOG.
Цены сравнивались с 1 по 23 января на виды бензина А-95 и А-92.
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В среднем А-95 за 23 дня подорожал на 1,6 гривен, а А-92 на 1,73 гривен.
Больше всего цена на А-95 выросла на станции SOCAR и OKKO. А-92 вырос на 2,03 гривны на АЗС Shell.
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