Российские наемники из Донецка хотят продавать уголь в Африку, - "Информационное сопротивление"
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
Отмечается, что российские наемники активно пытаются найти рынки сбыта угля, который добывается на оккупированной территории Донецкой области.
Схему поставки угля в Африку планируется реализовать благодаря лоббированию и протекции депутата регионального парламента административной области Пьемонт (Италия) от партии "Братья Италии" (Fratelli d'italia), главы "центра ДНР в Италии" Маурицио Марроне.
Также, по информации "Информационного сопротивления", на отдельных предприятиях на оккупированной территории Донецкой области растет задолженность по выплате зарплаты, что приводит к их ликвидации.
В частности, задолженность на предприятии "Артемуголь" (Горловка) составляет 241, 9 млн. руб, на "Орджоникидзеуголь" (Енакиево) - 341,9 млн. руб.
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