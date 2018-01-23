Российские наемники из Донецка хотят продавать уголь в Африку, - "Информационное сопротивление"

23 января, 2018, 10:00

"Министерство угля и энергетики" оккупационной администрации России в Донецке пытается наладить поставку вуглля в страны африканского континента

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что российские наемники активно пытаются найти рынки сбыта угля, который добывается на оккупированной территории Донецкой области.

Схему поставки угля в Африку планируется реализовать благодаря лоббированию и протекции депутата регионального парламента административной области Пьемонт (Италия) от партии "Братья Италии" (Fratelli d'italia), главы "центра ДНР в Италии" Маурицио Марроне.

Также, по информации "Информационного сопротивления", на отдельных предприятиях на оккупированной территории Донецкой области растет задолженность по выплате зарплаты, что приводит к их ликвидации.

В частности, задолженность на предприятии "Артемуголь" (Горловка) составляет 241, 9 млн. руб, на "Орджоникидзеуголь" (Енакиево) - 341,9 млн. руб.