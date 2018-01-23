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Российские боевики обстреляли из минометов населенный пункт и позиции ВСУ, погиб украинский военный

Днем 22 января на Донбассе наемники российско-оккупационных войск продолжали применять минометы разных калибров не только по позициям ВСУ, но и в сторону оккупированного ими же прифронтового населенного пункта

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления ВСУ неподалеку Луганского.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого.

Здесь же с целью провокационных обвинений сил АТО вели минометный огонь поочередно в сторону украинских опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска.

Начиная примерно с 17:30 сутки прошли без нарушений режима прекращения огня.

В целом за прошедшие сутки противник 6 раз нарушил режим тишины.

В результате вражеского минометного обстрела погиб один военнослужащий ВСУ.

  • Отметим, 22 января российско-оккупационные войска обстреляли из тяжелого вооружения, предположительно из 82-мм минометов, неподконтрольный украинской власти город Докучаевск.
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