 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Прилуки на Черниговщине уже пятый день без воды из-за аварии на коллекторе

Прилуки Черниговской области до сих пор остаются без воды, школы и детские сады закрыты

Об этом информирует пресс-служба городского совета.

В Прилуки, где 19 января произошла авария на канализационном коллекторе, приехали специалисты житомирской компании, которые будут работать с помощью мощной гидродинамической машины.

Для того чтобы они нашли прорыв и поставили заглушки в системе водоотведения, необходимо остановить поток сточных вод. На очередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение перекрыть водоснабжение еще на сутки.

За это время будут осушены канализации и установлены заглушки для дальнейшей работы. Когда будет подготовлено обводную линию труб, включат водоснабжения.

Сейчас в Прилуках из-за аварии воду подают по часам. Также комиссией решено приостановить учебный процесс до 29 января. В детских садах при необходимости организованы дежурные группы.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать