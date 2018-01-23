Прилуки на Черниговщине уже пятый день без воды из-за аварии на коллекторе
Об этом информирует пресс-служба городского совета.
В Прилуки, где 19 января произошла авария на канализационном коллекторе, приехали специалисты житомирской компании, которые будут работать с помощью мощной гидродинамической машины.
Для того чтобы они нашли прорыв и поставили заглушки в системе водоотведения, необходимо остановить поток сточных вод. На очередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение перекрыть водоснабжение еще на сутки.
За это время будут осушены канализации и установлены заглушки для дальнейшей работы. Когда будет подготовлено обводную линию труб, включат водоснабжения.
Сейчас в Прилуках из-за аварии воду подают по часам. Также комиссией решено приостановить учебный процесс до 29 января. В детских садах при необходимости организованы дежурные группы.
- 19 января комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций объявила в Черкассах режим чрезвычайного положения из-за аварии на двух высоковольтных воздушных линиях.
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