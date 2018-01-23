Прилуки на Черниговщине уже пятый день без воды из-за аварии на коллекторе

23 января, 2018, 22:25

Прилуки Черниговской области до сих пор остаются без воды, школы и детские сады закрыты

Об этом информирует пресс-служба городского совета.

В Прилуки, где 19 января произошла авария на канализационном коллекторе, приехали специалисты житомирской компании, которые будут работать с помощью мощной гидродинамической машины.

Для того чтобы они нашли прорыв и поставили заглушки в системе водоотведения, необходимо остановить поток сточных вод. На очередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение перекрыть водоснабжение еще на сутки.

За это время будут осушены канализации и установлены заглушки для дальнейшей работы. Когда будет подготовлено обводную линию труб, включат водоснабжения.

Сейчас в Прилуках из-за аварии воду подают по часам. Также комиссией решено приостановить учебный процесс до 29 января. В детских садах при необходимости организованы дежурные группы.