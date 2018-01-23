Прокуратура передала в суд обвинение Шабунина в избиении помощника нардепа
23 января, 2018, 17:25
Прокуратура передала в суд обвинение против руководителя "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина в нападении на журналиста Всеволода Филимоненко
Об этом сообщает пресс-служба Днепровского районного суда Киева.
В Днепровский районный суд Киева поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Шабунина, обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.345-1 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие в отношении журналиста).
Протоколом автоматизированного распределения судебных дел между судьями определен председательствующей по делу - судья Козачук.
О дате подготовительного судебного заседания в данном уголовном производстве будет сообщено дополнительно.
- Ранее прокуратура сообщила Шабунину о подозрении в нанесении телесных повреждений средней тяжести журналисту, помощнику депутата Верховной Рады Сергея Мельничука (внефракционный) Всеволоду Филимоненко.
- Суд избрал Шабунину меру пресечения, его обязали сообщать об изменении места жительства.
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