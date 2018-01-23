Представителям Нацагентства по управлению активами оказывают сопротивление в одной из квартир Клименко

23 января, 2018, 19:48

Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, сделали попытку принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов Киева

Об этом сообщает пресс-центр агентства.

Согласно информации Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, собственником квартиры является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор". Квартира передана в управление Национальному агентству по постановлению Печерского районного суда Киева.

Как сообщили в агентстве, неизвестные лица, нарушая постановление суда и требования закона, оказывают сопротивление представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по исполнению решения суда и передаче квартиры в управление агентству.

Также уточняется, что Национальному агентству переданы в управление квартиру 32 площадью 200,8 кв.м. по адресу: Киев, бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б.

"Умышленное невыполнение приговора, решения, определения, постановления суда, которые набрали законной силы, или препятствование их выполнению является преступлением согласно статьи 382 Уголовного кодекса Украины", - добавляют в агентстве.

В СМИ информируют, что данная квартира принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

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