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Представителям Нацагентства по управлению активами оказывают сопротивление в одной из квартир Клименко

Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений, сделали попытку принять в управление квартиру в одном из жилых комплексов Киева

Об этом сообщает пресс-центр агентства.

Согласно информации Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество, собственником квартиры является ООО "Компания по управлению активами Эксельсиор". Квартира передана в управление Национальному агентству по постановлению Печерского районного суда Киева.

Как сообщили в агентстве, неизвестные лица, нарушая постановление суда и требования закона, оказывают сопротивление  представителям Национального агентства и Главной военной прокуратуры по исполнению решения суда и передаче квартиры в управление агентству.

Также уточняется, что Национальному агентству переданы в управление квартиру 32 площадью 200,8 кв.м. по адресу: Киев, бульвар Тараса Шевченко, дом 27 Б.

"Умышленное невыполнение приговора, решения, определения, постановления суда, которые набрали законной силы, или препятствование их выполнению является преступлением согласно статьи 382 Уголовного кодекса Украины", - добавляют в агентстве.

В СМИ информируют, что данная квартира принадлежит бывшему министру доходов и сборов Украины Александру Клименко, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Януковича.

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  • 13-14 июля в Киеве и Одессе прошло более 100 обысков в связанных с экс-министром доходов и сборов Александром Клименко компаниях, а также в медиа-холдинге "Вести".
  • Связанная с Клименко группа компаний "Юнисон" купила на "отмытые" $778 млн элитную недвижимость, землю и удерживала медиахолдинг "Вести".
  • Согласно данным ГПУ, Клименко вывел из государственного бюджета сумму, эквивалентную $12 млрд. Таким образом, он украл у каждого украинца по 300$.
  • В Украине было арестовано тысячу железнодорожных полувагонов, принадлежащих компании экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, которые приносили ему ежемесячно 12 млн грн.
  • Имущество Клименко на 1,3 млрд грн передали Нацагентству по управлению активами.
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