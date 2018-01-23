Порошенко за год заработал 336 тысяч грн, а его подчиненные - гораздо больше. Список

23 января, 2018, 15:55

В течение прошлого года зарплата президента Петра Порошенко составила 336 тысяч гривен

Об этом говорится в ответе администрации президента на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В АП отметили, что все эти деньги - должностной оклад, который на основании поданного заявления перечислили на благотворительные цели.

Представители администрации также предоставили данные и о зарплатах подчиненных главы государства. Среди них: