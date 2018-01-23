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Порошенко за год заработал 336 тысяч грн, а его подчиненные - гораздо больше. Список


фото: president.gov.ua
В течение прошлого года зарплата президента Петра Порошенко составила 336 тысяч гривен

Об этом говорится в ответе администрации президента на информационный запрос агентства "Интерфакс-Украина".

В АП отметили, что все эти деньги - должностной оклад, который на основании поданного заявления перечислили на благотворительные цели.

Представители администрации также предоставили данные и о зарплатах подчиненных главы государства. Среди них:

  • Руководитель администрации президента Игорь Райнин, который получил 537 тыс. 775,63 грн. Из них оклад составлял 190 тыс. 876,07 грн; надбавка за выслугу лет - 65 тыс. 543,47 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 28 тыс. 631,4 грн; надбавка за интенсивность труда - 23 тыс. 585,07 грн; надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 38 тыс. 175,21 грн; премии - 90 тыс. 496,36 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, индексация и другие) - 100 тыс. 468,05 грн.
  • Первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, который получил 431 тыс. 187,33 грн. Из них оклад составлял 151 тыс. 216,22 грн; надбавка за выслугу лет - 37 тыс. 980,94 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 30 тыс. 143,26 грн; надбавка за интенсивность труда - 21 тыс. 674,46 грн; премии 141 тыс. 930,55 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, индексация и другие) - 48 тыс. 141,9 грн.
  • Заместитель главы АП Константин Елисеев, который получил 498 тыс. 698,24 грн. Из них оклад составлял 117 тыс. 577,58 грн; надбавка за выслугу лет - 58 тыс. 788,8 грн; надбавка за интенсивность труда - 15 тыс. 413,97 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 17 тыс. 636,65 грн; премии - 96 тыс. 288,8 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, индексация и другие) - 192 тыс. 992,44 грн.
  • Заместитель главы АП Ростислав Павленко, который получил 440 тыс. 623,81 грн. Из них оклад составлял 165 тыс. 739,23 грн; надбавка за выслугу лет - 62 тыс. 112,49 грн; надбавка за интенсивность труда - 21 тыс. 750 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 24 тыс. 860,89 грн; премии 140 тыс. 803,18 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, индексация и другие) - 25 тыс. 358,02 грн.
  • Заместитель главы АП Валерий Кондратюк, который получил 532 тыс. 816,57 грн. Из них оклад составлял 180 тыс. грн; надбавка за выслугу лет - 72 тыс. 696 грн; надбавка за интенсивность труда - 22 тыс. 500 грн; надбавка за работу в условиях режимных ограничений и выполнения функций государственного эксперта по вопросам тайн - по 36 тыс. грн; премии - 129 тыс. 650 грн; другие выплаты - 55 тыс. 970,57 грн.
  • Заместитель главы АП Алексей Филатов, который получил 354 тыс. 520,5 грн. Из них оклад составлял 160 тыс. 516,23 грн; надбавка за выслугу лет - 8 тыс. 937,17 грн; надбавка за интенсивность труда - 20 тыс. 337,66 грн; премии - 129 тыс. 879,82 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, индексация и другие) - 34 тыс. 849,62 грн.
  • Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив, который получил 360 тыс. 672,42 грн, из них оклад составлял 126 тыс. 456,94 грн; надбавка за выслугу лет - 7 тыс. 593,96 грн; надбавка за интенсивность труда - 17 тыс. 577,93 грн; премии - 116 тыс. 040,34 грн; другие выплаты (командировочные, отпускные, выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, индексация и другие) - 93 тыс. 003,25 грн.
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