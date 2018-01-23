Польша депортирует 62 украинцев, которых незаконно устроили на работу

23 января, 2018, 17:49

Польские пограничники обнаружили агентство, которое нелегально трудоустроило 62 украинцев и одного гражданина Молдовы

Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на представителя Надбужанского отдела пограничной службы Дариуша Сеницкого.

В результате проверки задержано в общей сложности 63 иностранцев. Их выдворят из страны за нарушение законодательства. О схемах, по которым работало недобросовестное агентство, не сообщается.

Владельцу агентства за незаконное поручение на выполнение работы для иностранцев грозит штраф в размере до 30 тыс. злотых.

По информации министерства семьи, труда и социальной политики, на конец 2017 года в Польше выдали примерно 250 тысяч разрешений на работу для иностранцев из шести ключевых стран: из-за пределов ЕС, то есть Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и России. 85% разрешений на работу выдали гражданам Украины.

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