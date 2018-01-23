Польша депортирует 62 украинцев, которых незаконно устроили на работу
Об этом сообщает "Радио Польша" со ссылкой на представителя Надбужанского отдела пограничной службы Дариуша Сеницкого.
В результате проверки задержано в общей сложности 63 иностранцев. Их выдворят из страны за нарушение законодательства. О схемах, по которым работало недобросовестное агентство, не сообщается.
Владельцу агентства за незаконное поручение на выполнение работы для иностранцев грозит штраф в размере до 30 тыс. злотых.
По информации министерства семьи, труда и социальной политики, на конец 2017 года в Польше выдали примерно 250 тысяч разрешений на работу для иностранцев из шести ключевых стран: из-за пределов ЕС, то есть Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и России. 85% разрешений на работу выдали гражданам Украины.
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- Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша приняла 1,5 млн украинцев, большинство из которых приехали из охваченных войной территорий.
- В МИД Украины заявили, что Польша преувеличивает количество украинских беженцев, чтобы оправдаться перед ЕС за нежелание придерживаться миграционной политики.
- Посольство Украины в Польши обнародовало заявление о "реальном количестве украинских беженцев", в котором говорится, что за 10 месяцев 2017 года польская власть предоставила статус беженца 56 гражданам Украины.
- В течение трех кварталов 2017 года 307 800 украинских граждан уплатили взносы в Фонд социального страхования в Польше – это втрое больше, чем в предыдущем году.
- В прошлом году Чехия депортировала более тысячи граждан Украины, которые незаконно работали в стране с польскими разрешениями на работу.
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