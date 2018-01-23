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Почему Украина не голосовала за языковую резолюцию ПАСЕ. Объяснение Геращенко


фото: politeka
Украинская делегация воздержалась от голосования за резолюцию ПАСЕ относительно языка нацменьшинств, потому что не соглашалась с некоторым положениям документа

Об этом заявила член Постоянной делегации ВР в Парламентской ассамблее Совета Европы, первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Укринформ.

По словам Геращенко, в резолюции "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" речь не идет о нарушении прав человека в России, где отсутствуют как украинские, так и крымскотатарские школы.

"В Украине работают десятки школ, где дети на румынском, венгерском, польском, греческом, русском языках имеют право изучать свой материнский язык. Украина поддерживает крымскотатарский язык, мы финансируем крымскотатарский телеканал. Но одновременно существует страна рядом, это Российская Федерация, где живая многомиллионная украинская диаспора, а там нет ни одной школы, класса, садика, группы, где бы ребенок мог изучать украинский язык. Их нет ни в Москве, ни в Сибири, в Новосибирске, где есть крупные центры украинской диаспоры, где проживают сотни тысяч, миллионы украинцев", - пояснила Геращенко.

Также она подчеркнула, что венгерские депутаты часто использовали эту резолюцию в узкополитических, узкопартийных интересах для объединения своего внутреннего электората вокруг темы защиты диаспоры.

"Это очень деструктивная идея, и мы ее, конечно, не поддерживаем. Не хотелось бы чтобы такой ползучий сепаратизм и федерализм исповедовали через такие важные гуманитарные проблематики. Мы это не поддерживаем и воздержались голосовать за резолюцию", - отметила политик.

  • 23 января ПАСЕ приняла резолюцию о языке нацменьшинств, в документе которой не упоминают Украину, зато приводят ее в пример в пояснительной записке.
  • 13 декабря Лилия Гриневич заверила, что Украина не будет менять "языковую статью" образовательного закона.
  • В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

 

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