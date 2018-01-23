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ПАСЕ приняла резолюцию о языке нацменьшинств без критики Украины

В новой резолюции ПАСЕ в отношении языков нацменьшинств не упоминают Украину, зато приводят ее в пример в пояснительной записке

Об этом сообщает УНИАН.

В резолюции "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" в целом речь идет об обеспечении развития языков меньшинств, их защита и содержится предложение создать отдельную премию для страны, которая будет это делать лучше.

В пояснительной записке к документу автор (депутат от Венгрии) Роза Гоффманн приводит пример Украины. По ее мнению, в новому закону Украина не придерживалась своих международных обязательств.

"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только некоторые предметы могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, при условиях, которые еще до сих пор не определены", - говорится в отчете Гоффманн.

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Документ набрал необходимое большинство голосов депутатов: 130 из них проголували "за", против высказались 10 депутатов, еще 24 воздержались от голосования.

 

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