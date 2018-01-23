ПАСЕ приняла резолюцию о языке нацменьшинств без критики Украины
Об этом сообщает УНИАН.
В резолюции "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе" в целом речь идет об обеспечении развития языков меньшинств, их защита и содержится предложение создать отдельную премию для страны, которая будет это делать лучше.
В пояснительной записке к документу автор (депутат от Венгрии) Роза Гоффманн приводит пример Украины. По ее мнению, в новому закону Украина не придерживалась своих международных обязательств.
"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только некоторые предметы могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, при условиях, которые еще до сих пор не определены", - говорится в отчете Гоффманн.
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Документ набрал необходимое большинство голосов депутатов: 130 из них проголували "за", против высказались 10 депутатов, еще 24 воздержались от голосования.
- 25 сентября Петр Порошенко подписал закон об образовании.
- Из-за "языкового элемента нового закона МИД Венгрии пригрозило заблокировать все будущие сближения Украины с ЕС из-за нового закона об образовании.
- 28 сентября МИД Украины направило закон "Об образовании" на экспертизу в Венецианскую комиссию.
- Впоследствии Венецианская комиссия заявила, что права венгероязычных меньшинств и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений, которым устанавливается язык обучения.
- 12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию относительно закона Украины об образовании, где рекомендует Украине прислушаться к выводам Венецианской комиссии относительно образовательного закона.
- 13 декабря Лилия Гриневич заверила, что Украина не будет менять "языковую статью" образовательного закона.
- В ответ на это министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.
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