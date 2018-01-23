ПАСЕ приняла резолюцию о массовых нарушениях Россией прав человека в Крыму и на Донбассе
Об этом сообщает "Европейская правда".
Резолюция получила абсолютную поддержку в зале (56 голосов за, 0 против, 10 воздержались). Были одобрены все поправки, совместно предложенные украинскими делегатами.
Документ в очередной раз подтверждает, что действия РФ в Украине являются войной. Подавляющее большинство ее политических позиций уже звучала в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовала принятие закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"
На предложение представителей Украины теперь вспоминается не про "аннексию Крыма", а про "оккупацию Крыма и попытку аннексии".
Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове. ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением конвенции ООН, которая запрещает депортацию.
"Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение Статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории запрещена, несмотря на мотивацию этих действий", - говорится в резолюции.
- Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что аннексии Крыма и агрессии против Украины недостаточно для исключения России из Совета Европы.
- А в Страсбурге избрали нового главу ПАСЕ, которым стал итальянец Микеле Николетти. В своем первом выступлении он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".
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