ПАСЕ приняла резолюцию о массовых нарушениях Россией прав человека в Крыму и на Донбассе

23 января, 2018, 22:40

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в которой подчеркнула ответственность России за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе

Об этом сообщает "Европейская правда".

Резолюция получила абсолютную поддержку в зале (56 голосов за, 0 против, 10 воздержались). Были одобрены все поправки, совместно предложенные украинскими делегатами.

Документ в очередной раз подтверждает, что действия РФ в Украине являются войной. Подавляющее большинство ее политических позиций уже звучала в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовала принятие закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"

На предложение представителей Украины теперь вспоминается не про "аннексию Крыма", а про "оккупацию Крыма и попытку аннексии".

Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове. ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением конвенции ООН, которая запрещает депортацию.

"Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение Статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории запрещена, несмотря на мотивацию этих действий", - говорится в резолюции.