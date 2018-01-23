 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Насколько успешными будут украинцы во время Зимней Олимпиады-2018. Прогноз министра


фото: politeka.net
В украинском Министерстве спорта рассказали, чего следует ожидать от отечественных спортсменов во время Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Он отметил, что действительно нельзя сейчас сказать, что Украина является некой "сверхдержавой" среди участников Зимней Олимпиады.

Ведь у нее были и провалы, в частности во время Игр 2002 в американском Солт-Лейк-Сити, или в Ванкувере восемь лет назад, когда Украина не получила ни одной медали.

Читайте также: Сборная Нигерии по бобслею впервые едет на Олимпиаду. История африканской мечты, которой увлекся весь мир

Между тем во время Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи украинские спортсмены завоевали бронзовую и золотую медали.

"Я думаю, что у нас есть серьезные надежды и мы будем болеть за наших биатлонисток. Возможно, мы возьмем какие-то медали во фристайле, но хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", - подчеркнул Жданов.

Читайте также: "Короля биатлона" не берут на Олимпиаду. Как такое вообще возможно

Отметим, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея).
Южная Корея пустит спортсменов КНДР на Олимпиаду-2018.
Напомним, из-за создания россиянами государственной системы допинга в спорте МОК запретил российской сборной принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинг.
Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а экс-министр спорта вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.
МОК одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать