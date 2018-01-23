Насколько успешными будут украинцы во время Зимней Олимпиады-2018. Прогноз министра

23 января, 2018, 11:59

В украинском Министерстве спорта рассказали, чего следует ожидать от отечественных спортсменов во время Зимних Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Он отметил, что действительно нельзя сейчас сказать, что Украина является некой "сверхдержавой" среди участников Зимней Олимпиады.

Ведь у нее были и провалы, в частности во время Игр 2002 в американском Солт-Лейк-Сити, или в Ванкувере восемь лет назад, когда Украина не получила ни одной медали.

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Между тем во время Зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи украинские спортсмены завоевали бронзовую и золотую медали.

"Я думаю, что у нас есть серьезные надежды и мы будем болеть за наших биатлонисток. Возможно, мы возьмем какие-то медали во фристайле, но хотя бы одна медаль будет успехом для нашей сборной, это объективный показатель", - подчеркнул Жданов.

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Отметим, Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея).

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Напомним, из-за создания россиянами государственной системы допинга в спорте МОК запретил российской сборной принять участие в зимней Олимпиаде в Южной Корее, однако оставил возможность соревноваться под нейтральным флагом тем спортсменам, которые доказали, что не употребляли допинг.

Исполком МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а экс-министр спорта вице-премьер правительства России Виталий Мутко пожизненно лишен права присутствовать на Олимпиадах.

МОК одобрил дизайн нейтральной формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года.