НАПК вынесло предписание Ситнику из-за э-декларации его первого заместителя

23 января, 2018, 18:52

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику в отношении его первого заместителя Гизо Углавы

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание директору НАБУ относительно Углавы внесено по результатам проверки его деклараций 2015 и 2016 годы. Так, установлено, что в декларации 2015 года субъект декларирования не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи на праве собственности, а в декларации за 2016 отметил информацию, не соответствующую действительности в части размера дохода, начисленный ему в виде зарплаты.

Также субъект декларирования ненадлежащим образом отразил в декларациях информацию о стоимости недвижимого имущества на дату приобретения в собственность, неверно указал дату приобретения в собственность членом его семьи автомобиля, а также сумму денежных активов члена семьи,которые размещены на счете в банке.

С целью устранения нарушений закона Национальное агентство требует от руководителя НАБУ принять предусмотренные законодательством меры.

Предписание является обязательным к исполнению, за невыполнение этого предписания руководитель органа несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 КоАП. О выполнении предписания должностное лицо обязано сообщить НАПК в течение 10 рабочих дней со дня его получения.