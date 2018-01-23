 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НАПК вынесло предписание Ситнику из-за э-декларации его первого заместителя

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на своем заседании вынесло предписание директору НАБУ Артему Сытнику в отношении его первого заместителя Гизо Углавы

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Предписание директору НАБУ относительно Углавы внесено по результатам проверки его деклараций 2015 и 2016 годы. Так, установлено, что в декларации 2015 года субъект декларирования не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи на праве собственности, а в декларации за 2016 отметил информацию, не соответствующую действительности в части размера дохода, начисленный ему в виде зарплаты.

Также субъект декларирования ненадлежащим образом отразил в декларациях информацию о стоимости недвижимого имущества на дату приобретения в собственность, неверно указал дату приобретения в собственность членом его семьи автомобиля, а также сумму денежных активов члена семьи,которые  размещены на счете в банке.

С целью устранения нарушений закона Национальное агентство требует от руководителя НАБУ принять предусмотренные законодательством меры.

Предписание является обязательным к исполнению, за невыполнение этого предписания руководитель органа несет ответственность, предусмотренную статьей 18846 КоАП. О выполнении предписания должностное лицо обязано сообщить НАПК в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

  • 17 января главу НАБУ Артема Сытника оштрафовали на 1700 гривен за подачу документов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать