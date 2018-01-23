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НАБУ подозревает главу Госаудитслужбы в незаконном обогащении на 10 млн

Детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник в течение 2015-2017 годов получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает законные доходы. В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожник (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных в сумме $112,8 тыс. и 8,5 тыс евро, — отысканные и изъятые детективами НАБУ во время обыска квартиры по месту жительства чиновницы.

Кроме того, по убеждению детективов Бюро, чиновник внес заведомо недостоверные сведения в ежегодных э-деклараций по 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 года (более 4,67 млн грн). Так, чиновница указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в Киеве: 1,06 млн грн вместо фактических почти 2,74 млн грн.

Также не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически прекращены и, в соответствии с п.2 ч.1 ст.46 закона «О предотвращении коррупции», указанное имущество должно было быть отражено в ежегодной декларации.

Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям преднамеренный, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 года за собственными наработками.

Предварительная правовая квалификация — ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение), ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

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