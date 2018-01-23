На заседании ПАСЕ у россиян будут спрашивать про Крым, Донбасс и сбитый самолет МН17, - Арьев

23 января, 2018, 14:03

Представители Нидерландов на заседании ПАСЕ поднимут вопрос аннексии Крыма, оккупации Донбасса, а также отказа России помочь расследованию дела самолета МН17

Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, представитель украинской делегации Владимир Арьев, передает Укринформ.

На сегодняшнем заседании ad hoc комитета голландская делегация поставит российским представителям в ПАСЕ вопрос об аннексии Крыма, агрессии РФ на Донбассе и отказе Российской Федерации сотрудничать со следственной группой, расследующей инцидент со сбиванием самолета Малайзийских авиалиний. По мнению вице-президента ПАСЕ, россиян ждет не очень теплый прием на заседании комитета.

"В данном случае российские представители могут много интересного узнать и услышать. Не думаю, что ad hoc комитет будет для них теплым приветствием в стенах ПАСЕ", - прокомментировал Арьев.

В повестке дня также будет обсуждение участия в заседании главы комитета Совета федерации России по международным делам Константина Косачева, который находится под санкциями.

Между тем украинская делегация заявила, что попытки привлечь Косачева к заседанию ПАСЕ свидетельствуют о продолжении ведения Москвой провокационной политики в Совете Европы.

Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что аннексии Крыма и агрессии против Украины недостаточно для извлечения России из Совета Европы.

А в Страсбурге назвали нового главу ПАСЕ, которым стал итальянец Микеле Николетти. В своем первом выступлении он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".