 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На заседании ПАСЕ у россиян будут спрашивать про Крым, Донбасс и сбитый самолет МН17, - Арьев

Представители Нидерландов на заседании ПАСЕ поднимут вопрос аннексии Крыма, оккупации Донбасса, а также отказа России помочь расследованию дела самолета МН17

Об этом заявил вице-президент ПАСЕ, представитель украинской делегации Владимир Арьев, передает Укринформ.

На сегодняшнем заседании ad hoc комитета голландская делегация поставит российским представителям в ПАСЕ вопрос об аннексии Крыма, агрессии РФ на Донбассе и отказе Российской Федерации сотрудничать со следственной группой, расследующей инцидент со сбиванием самолета Малайзийских авиалиний. По мнению вице-президента ПАСЕ, россиян ждет не очень теплый прием на заседании комитета.

"В данном случае российские представители могут много интересного узнать и услышать. Не думаю, что ad hoc комитет будет для них теплым приветствием в стенах ПАСЕ", - прокомментировал Арьев.

В повестке дня также будет обсуждение участия в заседании главы комитета Совета федерации России по международным делам Константина Косачева, который находится под санкциями.

Между тем украинская делегация заявила, что попытки привлечь Косачева к заседанию ПАСЕ свидетельствуют о продолжении ведения Москвой провокационной политики в Совете Европы.
Ранее генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что аннексии Крыма и агрессии против Украины недостаточно для извлечения России из Совета Европы.
А в Страсбурге назвали нового главу ПАСЕ, которым стал итальянец Микеле Николетти. В своем первом выступлении он заявил, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ его "огорчает".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать