На Киевщине депутата ударили по голове, а затем попытались напугать фейковой гранатой

23 января, 2018, 13:12

На Киевщине неизвестный ударил по голове депутата Киевского областного совета после встречи с избирателями

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Инцидент произошел 22 января в Кагарлыке. Когда депутат после встречи с избирателями выходил из офиса, к нему подбежал неизвестный и ударил по голове.

Затем нападавший пытался применить якобы взрывное устройство, которое, как впоследствии установила полиция, оказался муляжом гранаты.

Отмечается, что в момент нападения рядом проезжали патрульные, которые сразу же догнали злоумышленника, который пытался скрыться.

33-летнего нападающего из Белой Церкви поместили в изолятор временного содержания. Сейчас устанавливаются мотивы нападения на депутата.

Следователи открыли уголовное производство по статье "хулиганство". Назначена экспертиза, по результатам которой решится вопрос об открытии уголовного производства по статье "умышленное легкое телесное повреждение".