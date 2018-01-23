На Херсонщине ухудшилась погода: долгие пробки, 231 авто вытаскивали из снега
23 января, 2018, 12:20
За сутки в Херсонской области из-за непогоды спасатели вытащили из снега 231 автомобиль, в том числе кареты "скорой"
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
По состоянию на 23 января в результате налипания мокрого снега, образования гололеда на проводах и деревьях без электроснабжения осталось 10 населенных пунктов и 5 частично. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
ГСЧС отмечает, что продолжаются работы по расчистке дорог.
Также на 300 км трассы Одесса-Мелитополь возле села Звезда образовалась пробка из 70 автомобилей.
Спасатели также сообщают об открытии 70 пунктов обогрева для граждан на территории области.
- Напомним, в результате непогоды по состоянию на утро 23 января 109 населенных пунктов в четырех областях остаются обесточенными.
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