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На Херсонщине ухудшилась погода: долгие пробки, 231 авто вытаскивали из снега


фото: dsns.gov
За сутки в Херсонской области из-за непогоды спасатели вытащили из снега 231 автомобиль, в том числе кареты "скорой"

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По состоянию на 23 января в результате налипания мокрого снега, образования гололеда на проводах и деревьях без электроснабжения осталось 10 населенных пунктов и 5 частично. К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

ГСЧС отмечает, что продолжаются работы по расчистке дорог.

Также на 300 км трассы Одесса-Мелитополь возле села Звезда образовалась пробка из 70 автомобилей.

Спасатели также сообщают об открытии 70 пунктов обогрева для граждан на территории области.

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