На Донетчине образовался затор на трассе "Киев-Харьков"

23 января, 2018, 20:10

Из-за снежных заносов и грузовиков на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" образовались пробки

Об этом говорится в сообщении МВД Украины на странице в Facebook.

Вблизи села Долина (Донецкая область) из-за обилия грузовиков и заснеженной дороги образовались пробки.

Правоохранители оказывают помощь участникам движения, которые попали в заносы и не могут выбраться из снежного плена. Также силовики при помощи спецтехники извлекают большегрузный и крупногабаритный транспорт из кюветов и сопровождают до места стоянки грузовиков.

В то же время призывают граждан ограничить поездки автотранспортом. Водителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности, строго соблюдать правила дорожного движения.