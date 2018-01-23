На Донетчине образовался затор на трассе "Киев-Харьков"
23 января, 2018, 20:10
Из-за снежных заносов и грузовиков на трассе "Киев - Харьков - Довжанский" образовались пробки
Об этом говорится в сообщении МВД Украины на странице в Facebook.
Вблизи села Долина (Донецкая область) из-за обилия грузовиков и заснеженной дороги образовались пробки.
Правоохранители оказывают помощь участникам движения, которые попали в заносы и не могут выбраться из снежного плена. Также силовики при помощи спецтехники извлекают большегрузный и крупногабаритный транспорт из кюветов и сопровождают до места стоянки грузовиков.
В то же время призывают граждан ограничить поездки автотранспортом. Водителям следует позаботиться о дополнительных мерах безопасности, строго соблюдать правила дорожного движения.
Читайте также
-
22 января, 2018 Соборность на фоне войны: от Петлюры до Порошенко
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018
-
Читайте также
-
22 января, 2018 Сто лет одиночества
-
-
19 января, 2018 16 самых ожидаемых украинских фильмов, которые выйдут в 2018