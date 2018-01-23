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На Буковине в День Соборности вывесили карту Украины без Крыма. Власть объяснила, как так произошло

В городе Сторожинец Черновицкой области во время торжеств ко Дню Соборности вывесили карту Украины без Крыма

Об этом сообщает издание "АСС".

Во время праздничного концерта на сцене вывесили собственноручно нарисованную карту Украины без Крыма.

В Сторожинецкой ОТГ говорят, что изображение Украины не является картой, а "мнимым изображением". И утверждают, что его рисовал непрофессиональный художник, который, очевидно, ошибся.

При этом, в ОТГ отмечают, что такая ошибка недопустима, учитывая нынешнюю политическую ситуацию.

66-летний художник-любитель говорит, что Крым на карте он изобразил, а вот недоработал оргкомитет мероприятия.

В издании добавляют, что этот случай проверяет СБУ.

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