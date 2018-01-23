На Буковине Нацгвардия усилила охрану границы
23 января, 2018, 23:10
К охране границы в Черновицкой области привлекли военнослужащих Национальной гвардии Украины
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Для усиления охраны границы и противодействия незаконным действиям правонарушителей в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыло несколько десятков военнослужащих Нацгвардии. С сегодняшнего дня на горных участках украинско-румынской границы они будут нести службу вместе с пограничниками.
Привлечение военных Нацгвардии позволит значительно усилить и уплотнить охрану данного направления границы. Как отмечается, военные Нацгвардии впервые приобщаются к охране границы в пределах ответственности Черновицкого отряда.
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