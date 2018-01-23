Минюст привлечет иностранных советников для взыскания штрафа с "Газпрома"
Об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве заместитель министра юстиции Сергей Шкляр, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Продолжается работа в этом направлении. Сейчас, насколько мне известно, готовится тендер с привлечением иностранных советников, которые будут заниматься этим вопросом за рубежом", - сказал он.
В январе 2016 года АМКУ оштрафовал ПАО "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Штраф впоследствии вырос до 171,932 млрд грн за счет пени за его неуплату. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.
АМКУ в апреле 2017 года направил в Государственную исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства о принудительном взыскании с ПАО "Газпром" 171,932 млрд грн.
Согласно отчету "Газпрома", 12 мая компания получила постановление об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд грн и наложении ареста на счета представительства "Газпрома" в Киеве, дивиденды и акции от участия в капитале "Газтранзита", а также акции или доли в ОАО "Институт "Южниигипрогаз", ООО "Газпром сбыт Украина", ООО "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины".
- Напомним, Стокгольмский арбитраж принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" в споре с "Газпромом", отклонив требования "Газпрома" по пункту "бери или плати" на сумму $56 млрд в 2012-2017 годах, и снизил цену за российский газ для "Нафтогаза" на 27,4% - с $485 до $352 за 1 тыс. кубометров.
- "Нафтогаз" также добился уменьшения обязательных годовых объемов покупки газа больше, чем в десять раз согласно своих потребностей.
- "Газпром" утверждает, что "Нафтогаз" должен выплатить России $2 млрд.
- "Нафтогаз" требует от "Газпрома" $16 млрд за транзит газа.
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