Министр спорта объяснил, почему Южная Корея согласилась пустить КНДР на Олимпиаду-2018

23 января, 2018, 12:36

Разрешение на участие спортсменов КНДР в Зимних Олимпийских играх-2018, которые пройдут в Южной Корее, позволит снизить напряжение на полуострове

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Он отметил, что участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде снимет серьезное напряжение, которое сейчас существует между КНДР и Южной Кореей. В частности, страны будут выступать единой национальной женской хоккейной командой.

Читайте также: Сборная Нигерии по бобслею впервые едет на Олимпиаду. История африканской мечты, которой увлекся весь мир

"Я думаю, что такие шаги будут способствовать налаживанию мирного диалога между двумя странами, как это и было во времена древней истории, когда на время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались любые боевые действия", - подчеркнул Жданов.

Отметим, министр также дал свой прогноз по поводу того, насколько успешными будут украинцы во время Зимней Олимпиады-2018.

Читайте также: "Короля биатлона" не берут на Олимпиаду. Как такое вообще возможно

Отметим, Олимпийские игры пройдут пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея).

9 января Южная Корея разрешила спортсменам КНДР участвовать в Олимпиаде-2018.

Впоследствии Северная и Южная Кореи договорились, что выйдут на Олимпийские игры под одним флагом.