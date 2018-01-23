Министр спорта объяснил, почему Южная Корея согласилась пустить КНДР на Олимпиаду-2018
Об этом в эфире Еспресо.TV заявил министр молодежи и спорта Игорь Жданов.
Он отметил, что участие северокорейских спортсменов в Олимпиаде снимет серьезное напряжение, которое сейчас существует между КНДР и Южной Кореей. В частности, страны будут выступать единой национальной женской хоккейной командой.
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"Я думаю, что такие шаги будут способствовать налаживанию мирного диалога между двумя странами, как это и было во времена древней истории, когда на время Олимпийских игр в Древней Греции прекращались любые боевые действия", - подчеркнул Жданов.
Отметим, министр также дал свой прогноз по поводу того, насколько успешными будут украинцы во время Зимней Олимпиады-2018.
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Отметим, Олимпийские игры пройдут пройдут с 9 по 25 февраля 2018 в городе Пхенчхан (Южная Корея).
9 января Южная Корея разрешила спортсменам КНДР участвовать в Олимпиаде-2018.
Впоследствии Северная и Южная Кореи договорились, что выйдут на Олимпийские игры под одним флагом.
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