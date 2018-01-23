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МОК не пустит лидеров сборной России на Олимпиаду-2018


фото: championat.com
Международный олимпийский комитет не пригласил лидеров сборной России - биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и конькобежца Виктора Ана на Олимпиаду-2018

Об этом заявил первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, сообщает официальный сайт ОКР

"Виктор Ан, Антон Шипулин и Сергей Устюгов никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях. Однако их имена в списке потенциальных участников Игр отсутствуют", - сказал Поздняков. Также он отметил, что ОКР уже обратился за разъяснениями к МОК.

Виктор Ан является шестикратным олимпийским чемпионом по шорт-треку. Антон Шипулин выиграл золото Олимпиады-2014 в биатлонной эстафете. Устюгов в Сочи финишировал пятым в спринте в лыжных гонках.

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МОК 5 декабря принял решение отстранить сборную России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчахани из-за систематического нарушения антидопингового законодательства.
Отдельные российские спортсмены смогут выступить на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России". Их допуском на соревнования занимается специально созданная комиссия МОК.
Сегодня министр спорта Игорь Жданов рассказал, насколько успешными будут выступления сборной Украины в Пхенчхане.
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