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Медицинская сеть "Добробут" оказывает круглосуточную помощь травмированным. Новости компании

В медицинской сети "Добробут" готовы оказывать круглосуточную помощь пострадавшим и травмированным

Об этом говорится в сюжете Еспресо.TV.

Только выпал снег, как украинцы уже на склонах! С каждым годом все популярнее становятся горно-лыжный спорт, сноубординг, коньки. И рядом с драйвом существует и риск травмирования. Обычно травмпункты в зимний период загружены максимально.

"Это чаще всего повреждения конечностей, это так и называется - переломы лучевых костей в типичном месте, повреждения связочного аппарата голеностопных суставов, коленных суставов - это как раз у нас у лыжников бывает. Если человек подвернул ногу, то чаще всего бывает или повреждение связочного голеностопного сустава или переломы лодыжек", - рассказал руководитель ортопедо-травматического направления Василий Шмагой.

Предоставить круглосуточную помощь пострадавшим готовы в медицинской сети "Добробут". Здесь установили современное медицинское оборудование. И привлекли специалистов высокой квалификации хирургов и травматологов. Каждый пациент здесь под индивидуальным присмотром.

"Рядом с пациентом находится лечащий доктор, который расписывает алгоритм обследования. Сопровождение ведет пациента при сочетанных и сложных травмах в палатах интенсивной терапии или реанимационном отделении для большей безопасности и вывода пациента или из травматического шока или из болевого состояния", - отметил заместитель главного врача по хирургии ММ "Добробут" Максим Щербина.

Пациенты говорят - им импонирует оперативное реагирование и короткие сроки реабилитации.

"Минут через 10-15 приехала "скорая", отвезли меня сюда в операционную, прооперировали вечером и, собственно, сейчас третий день - и уже выписываюсь", - говорит пациент Алексей Симилетов.

Нередки случаи получения политравм. Когда повреждены различные части тела. В таком случае центр привлекает узкоспециализированных специалистов.

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