Латвия запретила обучение в старших классах школ на русском языке
Об этом сообщает Delfi.
Кабинет министров Латвии принял поправки к закону об образовании, по которым будет происходить постепенный переход всех школ страны на латышский язык с 1 сентября 2019 года. Сообщается, что переход должен быть завершен в 2021-2022 годах.
Министр образования и науки Карлис Шадурскис пообещал, что его ведомство обеспечит необходимым финансированием те учебные заведения, где учатся представители нацменьшинств.
По новому закону в таких школах дошкольное обучение будет билингвистическим, начальная школа (1-6 класс) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающей стадии основного образования (7-9 классов) 80% учебного процесса будет обеспечиваться государственным языком, в старших классах (10 -12 классов) будут преподавать исключительно на латышском языке.
- 10 октября стало известно, что Латвия ускорит перевод школ на латышский язык.
- После встречи с послом Латвии Юрисом Пойкансом министр образования Лилия Гриневич заявила, что Украина рассмотрит латвийскую модель обучения, чтобы выполнить рекомендации "Венецианской комиссии".
- Ранее она сообщала, что украинский язык в школах нацменьшинств будут изучать по-латышской системой "60 на 40".
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