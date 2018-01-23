Латвия запретила обучение в старших классах школ на русском языке

23 января, 2018, 20:33

С 2022 года обучения во всех школах Латвии будет проходить на государственном языке

Об этом сообщает Delfi.

Кабинет министров Латвии принял поправки к закону об образовании, по которым будет происходить постепенный переход всех школ страны на латышский язык с 1 сентября 2019 года. Сообщается, что переход должен быть завершен в 2021-2022 годах.

Министр образования и науки Карлис Шадурскис пообещал, что его ведомство обеспечит необходимым финансированием те учебные заведения, где учатся представители нацменьшинств.

По новому закону в таких школах дошкольное обучение будет билингвистическим, начальная школа (1-6 класс) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающей стадии основного образования (7-9 классов) 80% учебного процесса будет обеспечиваться государственным языком, в старших классах (10 -12 классов) будут преподавать исключительно на латышском языке.