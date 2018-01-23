КНДР сможет нанести ядерный удар по США через несколько месяцев, - ЦРУ
Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления Майк Помпео, сообщает CBS News.
Во время интервью ему задали вопрос о том, насколько близок лидер северокорейского режима Ким Чен Ын к нанесению ядерного удара по США. На это Помпео ответил, что это вопрос "нескольких месяцев".
"Надеюсь, что смогу сказать это (о сроке несколько месяцев, - ред.) и через год. Правительство Соединенных Штатов прилагает все усилия, чтобы продлить этот срок", - подчеркнул Помпео.
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Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.
По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.
28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.
В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.
Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.
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