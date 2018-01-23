КНДР сможет нанести ядерный удар по США через несколько месяцев, - ЦРУ

23 января, 2018, 09:15

В ЦРУ считают, что Северная Корея будет иметь возможность нанести ядерный удар по территории США через нескольких месяцев

Об этом заявил глава американского Центрального разведывательного управления Майк Помпео, сообщает CBS News.

Во время интервью ему задали вопрос о том, насколько близок лидер северокорейского режима Ким Чен Ын к нанесению ядерного удара по США. На это Помпео ответил, что это вопрос "нескольких месяцев".

"Надеюсь, что смогу сказать это (о сроке несколько месяцев, - ред.) и через год. Правительство Соединенных Штатов прилагает все усилия, чтобы продлить этот срок", - подчеркнул Помпео.

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Напомним, 22 декабря Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении новых санкций против Северной Кореи. Санкции инициированы в ответ на испытания КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

По информации The Washington Post, КНДР близка к созданию биологического оружия.

28 ноября Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, первый с 15 сентября.

В КНДР заявили, что их новая баллистическая ракета может достичь США.

Президент США Дональд Трамп наложил дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с очередным запуском баллистической ракеты.