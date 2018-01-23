 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Карта Украины без Крыма на Буковине: СБУ открыла дело, а власть назвала это "бурей в стакане"


фото: acc.cv
СБУ открыла уголовное производство за карту Украины без Крыма, размещенную в Сторожинце на Буковине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Поскольку в действиях организаторов усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - ред.), управлением СБУ в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - сообщили в ведомстве.

Глава Сторожинецкой РГА Ярослав Бартош считает, что инцидента нет и называет это "бурей в стакане воды".

"Я вижу там (на карте - ред.) Крым, это не есть для меня вопрос дискуссии. То изображение является символическим, Сторожинец - многонациональный район, у нас никогда не было сепаратизма, у нас мощный патриотический район... Я считаю, что это большой позор обвинять наш мощный район в таком", - прокомментировал Бартош "АСС".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2018 вторник

больше новостей

23 января, 2018 вторник

22 января, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать