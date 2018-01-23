Карта Украины без Крыма на Буковине: СБУ открыла дело, а власть назвала это "бурей в стакане"

23 января, 2018, 14:50

СБУ открыла уголовное производство за карту Украины без Крыма, размещенную в Сторожинце на Буковине

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Поскольку в действиях организаторов усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 110 УК Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - ред.), управлением СБУ в Черновицкой области 23 января зарегистрировано соответствующее уголовное производство", - сообщили в ведомстве.

Глава Сторожинецкой РГА Ярослав Бартош считает, что инцидента нет и называет это "бурей в стакане воды".

"Я вижу там (на карте - ред.) Крым, это не есть для меня вопрос дискуссии. То изображение является символическим, Сторожинец - многонациональный район, у нас никогда не было сепаратизма, у нас мощный патриотический район... Я считаю, что это большой позор обвинять наш мощный район в таком", - прокомментировал Бартош "АСС".