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Как сделать из Украины высокотехнологичную страну. Советы из Нацбанка

Украине необходимо активно проводить реформы и продолжать стратегическое сотрудничество с Международным валютным фондом

Об этом в эфире Еспресо.TV сказал член совета Нацбанка Василий Фурман.

"Украине в дальнейшем нужно работать с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Сотрудничество с МВФ - это не только средства, это зеленый свет для других инвесторов, которые могут вкладывать средства в нашу страну", - подчеркнул он.

Фурман отметил, что для превращения Украины в высокотехнологичное государство необходимо продолжать проводить реформы, в частности, он упомянул о новом законе о приватизации.

"Мы сейчас активно начнем приватизацию, а первые шаги мы уже сделали, приняв новый закон. В Украину будут поступать инвестиции и будут создаваться новые рабочие места. Таким образом, Украина, надеюсь, превратится из низкотехнологичного в ​​высокотехнологичное государство", - считает член совета НБУ.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7066 "О приватизации государственного имущества".
Принятие закона о приватизации является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
К участию в приватизации государственного имущества в Украине не будут допускать резидентов России, а также лиц, которые занесены в санкционные списки.

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