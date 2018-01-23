Как сделать из Украины высокотехнологичную страну. Советы из Нацбанка
Об этом в эфире Еспресо.TV сказал член совета Нацбанка Василий Фурман.
"Украине в дальнейшем нужно работать с МВФ и другими международными финансовыми организациями. Сотрудничество с МВФ - это не только средства, это зеленый свет для других инвесторов, которые могут вкладывать средства в нашу страну", - подчеркнул он.
Фурман отметил, что для превращения Украины в высокотехнологичное государство необходимо продолжать проводить реформы, в частности, он упомянул о новом законе о приватизации.
"Мы сейчас активно начнем приватизацию, а первые шаги мы уже сделали, приняв новый закон. В Украину будут поступать инвестиции и будут создаваться новые рабочие места. Таким образом, Украина, надеюсь, превратится из низкотехнологичного в высокотехнологичное государство", - считает член совета НБУ.
Напомним, 18 января Верховная Рада приняла в целом законопроект № 7066 "О приватизации государственного имущества".
Принятие закона о приватизации является одним из главных требований МВФ для предоставления Украине очередного транша.
К участию в приватизации государственного имущества в Украине не будут допускать резидентов России, а также лиц, которые занесены в санкционные списки.
Читайте также
-
15 января, 2018 Памяти Дмитрия Гомона
-
-
-
-