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ГПУ хочет допросить лидера львовского "Правого сектора" в деле об убийстве водителя с Blablacar


фото: соцмережі
Лидеру "Правого сектора" на Львовщине Тарасу Бобаничу ("Хаммер") вручили повестку на допрос в ГПУ по делу об убийстве в 2016 году 25-летнего водителя Blablacar Тараса Познякова со Львова

Об этом сообщает "Правый сектор" Львовщины на своей странице в Facebook.

Бобаничу вручили повестку еще 17 января. Следователи из ГПУ пришли в квартиру, где он раньше жил, и сказали владелице, что имеют ордер на обыск. Владелица квартиры связалась с Бобаничем и сообщила ему об этом.

Следователи сказали Бобаничу, что он будет опрошен в качестве свидетеля по делу об исчезновении и убийстве Познякова.

"Следователь задавал вопросы по поводу того, был знаком "Хаммер" с потерпевшим Тарасом Позняковым и еще с рядом неизвестных лиц. Услышав отрицательный ответ, следователь заявил, что "по сведениям следствия именно вы встречались с Тарасом Позняков и требовали у него $10 тыс." , - говорится в сообщении.

Бобанич утверждает, что не был знаком с Позняковым, поэтому не требовал у него никаких денег. Также следователи спрашивали по поводу подозреваемых по этому делу. "Хаммер" был лично знаком с одним из подозреваемых (позывной "Лука"), но, как утверждают, последний раз они встречались еще в августе 2015 году в зоне АТО.

"С "Лукой" в последний раз я пересекался в августе 2015 года, в зоне АТО. О настоящем его местонахождении мне неизвестно! Попытки следователей Генпрокуратуры "привязать" меня к этому делу расцениваю как отчаяние (поскольку следствие идет уже длительное время) и политическую расправу режима за мою общественную деятельность и националистическую позицию!" - подчеркнул Бобанич.

Ему вручили повестку явиться на допрос в ГПУ 6 февраля.

Напомним, Тарас Позняков, который выехал 4 апреля 2016 из Львова в Киев и нашел попутчиков с помощью сервиса BlaBlaCar, исчез на пути к месту назначения.
Впоследствии его объявили в розыск.
Полиция Киевской области искала Познякова в районе села Бобрица и на прилегающих территориях Киево-Святошинского района.
В сети появилось видео с камер наблюдения в селе Бобрица Киевской области маршрута Познякова.
По предварительной версии полиции, водитель скрылся из-за намерения злоумышленников завладеть его транспортным средством.
4 августа 2016 задержали первого подозреваемого в убийстве.
Генпрокуратура признала неэффективным следствие Нацполиции об убийстве Познякова. Следствие не нашло ни убийцы, ни тела Познякова.

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